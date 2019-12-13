Türk doktorlar nakil deneyimlerini dünyayla paylaşıyor

Türk doktorlar doku ve organ nakli deneyimlerini dünyaya anlatıyor.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, ülkemizin ilk yüz ve çift kol, dünyanın kadavradan ilk rahim naklini yaptı. Şimdi bu deneyimleri gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelere giderek paylaşıyorlar.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, nakillerle ilgili düzenlenen toplantıya katılmak üzere sıra da ABD'nin olduğunu söyledi.

Şu anda yüz veya kol nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunuyor. Rahim nakliyle ilgili de çalışmalar sürüyor.



ulusal.com.tr