Türk Eczacıları Birliği'nden çarpıcı açıklama

Aşılanma oranı günden güne azalıyor. Uzmanlar ise hastalıklara karşı aşı yaptırmanın önemine dikkat çekiyor.

Türk Eczacıları Birliği'nin yayınladığı rapora göre, Türkiye'de aşı karşıtlığı giderek yükseliyor. Yapılan araştırmalarda tüm aşılarını olan çocukların oranının son 10 yılda yüzde 77'den yüzde 67'ye düştüğü görülüyor. Uzmanlar ise çocuklara yaptırılması konusunda uyarıyor.

Araştırmalara göre, 2016 yılında 9 olan kızamık şikayeti 2018 yılında 716'ya ulaştı. Eczacılara göre aşı yaptırmak hastalığı önlemenin en önemli yolu.

Raporda, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine de yer verildi. Buna göre refah düzeyi yüksek ailelerin, düşük bütçeli aileleri göre aşı yaptırma oranı daha fazla.



ulusal.com.tr