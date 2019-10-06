Türk Eğitim-Sen araştırdı. Proje okullarda en çok Eğitim-BirSen’li müdürlerin görev yaptığı ortaya çıktı.
2014’te yüksek puanlı okullar, proje okul olarak belirlenmişti. Bu okullarda proje üretilmesi hedeflenmişti.
Türk Eğitim-Sen, bu okullardaki sendikal dağılımı MEB’den talep etti. Geri dönüş gelmeyince şubelerinden bilgi aldı. Dağılımda adaletsizlik olduğu tespit edildi.
Müdür yardımcılığı görevinde de Eğitim-Bir-Sen’li yöneticilerin sayısının fazla olması dikkat çekiyor.
Proje okul sayısının fazla olduğu kentlerde İstanbul ve Ankara başı çekiyor.
Türk Eğitim-Sen'e göre sayısı bine yaklaşan proje okullarındaki esas sorun, liyakatsiz atamalar.
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti. Çözüm önerilerinde bulundu.
HABER: BUSE GENÇTÜRK
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
Yüksek puanlı öğrencilerin öğrenim gördüğü MEB'in belirlediği proje okullarında Eğitim-Bir-Sen üyeleri çoğunlukta. Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen, sendikal dağılımdaki adaletsizliğin değişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulundu. Ayrıca proje okulları yönetmeliği yargıya da taşındı.
Türk Eğitim-Sen araştırdı. Proje okullarda en çok Eğitim-BirSen’li müdürlerin görev yaptığı ortaya çıktı.