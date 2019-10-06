Yüksek puanlı öğrencilerin öğrenim gördüğü MEB'in belirlediği proje okullarında Eğitim-Bir-Sen üyeleri çoğunlukta. Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen, sendikal dağılımdaki adaletsizliğin değişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulundu. Ayrıca proje okulları yönetmeliği yargıya da taşındı.

Türk Eğitim-Sen araştırdı. Proje okullarda en çok Eğitim-BirSen’li müdürlerin görev yaptığı ortaya çıktı.



2014’te yüksek puanlı okullar, proje okul olarak belirlenmişti. Bu okullarda proje üretilmesi hedeflenmişti.



Türk Eğitim-Sen, bu okullardaki sendikal dağılımı MEB’den talep etti. Geri dönüş gelmeyince şubelerinden bilgi aldı. Dağılımda adaletsizlik olduğu tespit edildi.



Müdür yardımcılığı görevinde de Eğitim-Bir-Sen’li yöneticilerin sayısının fazla olması dikkat çekiyor.



Proje okul sayısının fazla olduğu kentlerde İstanbul ve Ankara başı çekiyor.



Türk Eğitim-Sen'e göre sayısı bine yaklaşan proje okullarındaki esas sorun, liyakatsiz atamalar.



Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti. Çözüm önerilerinde bulundu.





HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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