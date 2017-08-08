SAMSUN'da bulunan Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, azalan kan bağışları sonucu bölgede kan ve kan bileşenleri stoklarının kritik seviyelere düştüğünü belirterek, 'Kan bağışı' çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, bölgede yaşanan kan ihtiyacı ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım şöyle konuştu:



"Kan ve kan bileşenleri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının sorun yaşanmadan karşılanabilmesi için düzenli ve gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç vardır. Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin sorumluluk sahasında Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illeri bulunmaktadır. Bu sene Ramazan Bayramı sonrasında hava sıcaklıklarının aşırı artması Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin sorumluluk sahasında sürdürdüğümüz kan bağışı kabul faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Azalan kan bağışları neticesinde kan ve kan bileşenleri stokları azalmıştır. Geçen sürede kan bağışlarındaki azalmanın devam etmesi neticesinde kan stokları kritik seviyelere düşmüştür. Kan stoklarımız şu an; sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastalardan durumu acil olanların ihtiyaçlarını karşılamaya yeterken diğer hastaların ise tedavilerinde gecikmelere sebebiyet verebilecek oranlardadır. Orta Karadeniz Bölgemizde Kan Merkezi kan stoklarının tekrar bölgedeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşanmadan karşılar seviyelere ulaşması için vatandaşlarımızı uygun oldukları en kısa zamanda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."