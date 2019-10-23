Türkiye'de 28 bin kişi organ nakli bekliyor

2016 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle hasteneye kaldırıldı. O günden beri "bir umut" böbrek nakli olmak için bekliyor.

Murat Ay 39 yaşında birbirinden tatlı tam 3 tane çocuğu var. Ancak yaklaşık 4 yıldır böbrek nakli bekliyor. Böbrek nakli olmak için bir umuda ihtiyacı var ve tek çağrısı da organ nakilinin artırlması.

Bir yandan nakil bekliyorlar bir yandan diyalize mahkum yaşamaya çalışıyorlar. Haytalarından çalınan zaman, yaşayacakları güzel anıları daha olmadan slip süpürüyor.

Murat Ay gibi Türkiye'de organ nakli bekleyen yaklaşık 28 bin kişi var. Hayata tutunmayı asla bırakmıyorlar ama yaşamları gün geçtikçe zorlaşıyor.

Geçen zor dönem sadece kendi psikolojilerini değil çevresindeki insanları da olumsuz etkiliyor. Ve onlar bütün olumsuzların içinde yine dik durmaya çalışıyor.

Tek istedikleri farkındalık oluşturulması. Seslerini duyurabildikleri kadar çok duyurmak istiyorlar.

Unutmayın her bağış yeni bir hayat demek... Farkında olmak kadar farkındalık yaratmakta gerekiyor.

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