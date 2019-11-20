Türkiye'de 3 milyon KOAH hastası var

KOAH hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar da hem vatandaşları hem de yetkilileri uyarıyor.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının kısaltılmış ismi olarak bilinen KOAH, dünyada giderek yaygınlaşıyor. 20 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında uzmanlar hastalığa neden olan faktörlerin başında sigaranın geldiğini belirtiyor.

Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişinin KOAH hastası olduğunu dile getiren uzmanlar hava kirliliğinin de rahatsızlığı tetiklediğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, hastalığa karşı alınması gereken önlemleri Ulusal Kanal'a anlattı.

Kalyoncu, sigara kullanımı ve hava kirliliği konusunda hükümetin denetimleri artırması gerektiğini belirtti.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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