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Türkiye'deki yumurtalar 'temiz' çıktı

Tarım Bakanlığının fipronil krizinin ardından başlattığı analiz çalışmaları sonucunda bu maddenin Türkiye'deki yumurtalarda tespit edilmediği bildirildi.

Türkiye'deki yumurtalar 'temiz' çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı fipronil maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından, çeşitli bölgelerdeki farklı işletmelerden alınan numuneler analiz edildi. Türkiye'de üretilen yumurtalarda yapılan analiz sonuçlarında fipronil tespit edilmedi.
 
İnsan sağlığına zararlı fipronil maddesinin bazı Avrupa ülkelerindeki yumurtalarda bulunması üzerine söz konusu yumurtaların üretildiği çiftliklerin faaliyetleri durdurulmuş, yumurtalar da raflardan kaldırılarak imha edilmişti.
 
Avrupa Birliği ve Türkiye mevzuatı gereği gıda değeri olan hayvanlarda kullanımına izin verilmeyen fipronil; karınca, böcek, pire, kene, termit, bitki zararlıları, kök kurtları ve diğer böcekleri kontrol amacıyla kullanılıyor. Bu maddeden, mısır ve ayçiçeği üretiminde de tel kurtlarıyla mücadelede yararlanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #yumurta #tarım bakanlığı
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