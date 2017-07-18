Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Çiftçi, "Türkiye 2000 yılından sonra, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde çalışarak, dünyanın 150 yılda engellilerle ilgili kaydettiği gelişmeleri 15-16 senede gerçekleştirdi ve onların önüne geçti." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda engellilere yönelik önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.



Çiftçi, "Şu anda Türkiye genelinde bakıma ihtiyacı olup da sıra bekleyen engellimiz yok. Bütün engellilerimize haklarının hemen hemen tamamını verdik. Dolayısıyla, bir ülkede yapılması gereken, bakımından tutun maaşına kadar en üst düzey haklar engellilerimize tanındı. Türkiye genelinde gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerde gerekse de özel bakım merkezlerinde bütün engellilerimize bakılıyor." ifadelerini kullandı.



"496 bin kişiye evde bakım hizmeti"



Türkiye'nin engelli hakları ve eğitimi ile erişilebilirlik konularında dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldiğini vurgulayan Çiftçi, "İlk üçe girebilecek seviyeye ulaştık." dedi.



Halen yapılacak çalışmalar olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:



"Şu anda Türkiye'de evde bakım verdiğimiz engelli sayısı 496 bin kişi. Onun dışında merkezlerimizde yatılı baktığımız engellilerimiz var, özel eğitim merkezlerinde ödemelerini bizim yaptığımız engellilerimiz var. Otizm Eylem Planı hazırladık, yayınladık ve takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de engellilerle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Türkiye 2000 yılından sonra, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde çalışarak, dünyanın 150 yılda engellilerle ilgili kaydettiği gelişmeleri 15-16 senede gerçekleştirdi ve onların önüne geçti."



Engellilerin istihdamı



Çiftçi, engellilerin istihdamına ilişkin de "Çalışmalara başladığımızda Türkiye genelinde çalışan 5 bin civarında engellimiz vardı, şu anda 50 bin memur, 100 binin üzerinde de işçi olarak çalışan engellimiz var." diye konuştu.



İstihdamı artırmak için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiftçi, gelecek dönemlerde iş ihtiyacı olup da şartları uyan engellileri boş kadrolara alacaklarını dile getirdi.