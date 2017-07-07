CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Dev operasyon başlıyor
Dev operasyon başlıyor
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

TÜRKÖK 355 kişiyi hayata bağladı

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde 2014 yılından bu yana yürütülen TÜRKÖK projesi kapsamında, 3 yıl içinde bağışçı sayısı 223 bine, nakil sayısı ise 355'e ulaştı.

TÜRKÖK 355 kişiyi hayata bağladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastaların umudu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi sayesinde 355 kişinin hayata tutunduğunu söyledi. 

Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamına yakınını gönüllü bağışçılardan karşılayan Türk Kızılayı, kemik iliği tedavisi gereken hastaların da imdadına yetişiyor.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle 2014'te hayata geçen TÜRKÖK projesi, bağışçılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
TÜRKÖK'ün çalışmaları hakkında açıklama yapan Kınık, Sağlık Bakanlığıyla birlikte uygulamaya konulan projenin dünyaya örnek olacak şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Sistemdeki bağışçı sayısının bugün itibarıyla 223 bin 128 olduğunu bildiren Kerem Kınık, "Milletimizin göstermiş olduğu duyarlılık gurur verici. 3 yıl içerisinde nakil bekleyen çoğu çocuk hasta olmak üzere 355 kişiye nakil yapıldı. Bu kişiler şimdi ikinci hayatlarını yaşıyorlar." dedi.

TÜRKÖK'te kemik iliği nakli olmayı bekleyen 2 bin 69 hasta bulunuyor. Bunlardan bin 67'si pediatrik, bin 2'si ise erişkin hastalardan oluşuyor. Projede bugüne kadar yurt içinden 351, yurt dışından ise 4 olmak üzere 355 nakil gerçekleştirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkök #sağlık bakanlığı #Türk Kızılayı #Bağış
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Meksika'da cezaevinde çeteler çatıştı: Onlarca ölü!
Sonraki Haber
Almanya'da 15 Temmuz etkinliklerine engel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.