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TUS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) sonbahar dönemi başvuruları başladı.

TUS başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 27 Ağustos Pazar günü yapılacak 2017-TUS sonbahar dönemi başvuruları 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

Adayların, başvuru işleminin ardından belirtilen süre içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.

Etiketler; #TUS #başvuru #giriş sınavı
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