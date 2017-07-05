Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) sonbahar dönemi başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 27 Ağustos Pazar günü yapılacak 2017-TUS sonbahar dönemi başvuruları 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.



Adayların, başvuru işleminin ardından belirtilen süre içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.