"Yaptığınız planlamayı cüzdanınıza koyun ve belli aralıklarla çıkarıp bakın. Hedeflerinizin neresinde olduğunuzu görün. Eğer planlamanızdan saptıysanız, yeni bir plan çıkartın"

Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Sosyal Bilimler Enstitüsünü başarıyla bitiren öğrencilere diplomaları törenle verildi.



UÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen diploma töreninde Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eray Alper ve Prof. Dr. Mehmet Yüce, İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray, fakülte yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri bulundu.

Yaklaşık 900 öğrencinin diplomasını aldığı törende konuşan Ulcay, öğrencilere, mezuniyetin ilk gününden itibaren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmaları konusunda önerilerini dile getirdi.

Öğrencilerin öncelikle 5 yıllık kısa vadeli bir plan oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Ulcay, şunları kaydetti:

"Yaptığınız planlamayı cüzdanınıza koyun ve belli aralıklarla çıkarıp bakın. Hedeflerinizin neresinde olduğunuzu görün. Eğer planlamanızdan saptıysanız, yeni bir plan çıkartın. Bu planlamayı 10 yıl ve 25 yıl olarak uzatabilirsiniz. Geleceğini planlayan ve kendisine 25 yıllık hedef koyan bir çalışana sahip olan şirketin en az 50 yıllık bir planlaması vardır. 50 yıllık planlama yapan kurumlara sahip olan devletlerin de en az 100 yıllık planları vardır. Unutmayın ki 100 yıllık planlamaları olmayan devletlerin de gelecekte dünya üzerindeki gelişmeler hakkında söyleyecek sözleri yoktur."

Konuşmaların ardından doktora, yüksek lisans ve lisans mezunu öğrencilere diplomaları üniversite yöneticileri tarafından verildi.