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Üniversite adaylarının tercih süresi bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan 2017 ÖSYS tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Üniversite adaylarının tercih süresi bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan 2017 ÖSYS tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM, üniversite adaylarının 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini ve sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösys #ösym
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