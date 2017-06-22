"Bu sene üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre yaklaşık 58 bin 284 artış olacak"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu sene üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre yaklaşık 58 bin 284 artış olacak. Lisans programlarında 473 bin 776, ön lisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak." dedi.

Prof. Dr. Saraç, AA muhabirine, üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi.

YGS ve LYS sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin tercih sürecine başlayacağını belirten Saraç, "Dileğimiz, bütün öğrencilerimizin arzularına, çabalarına uygun hak ettikleri en iyi programa yerleşmeleri." ifadesini kullandı.

Yükseköğretime giriş sisteminin yeterlilikler üzerine düzenlendiğini kaydeden Saraç, "Şu veya bu şekilde iyileştirmeler gündeme gelse bile bu sınavların adalet sağlayan bir mekanizma olduğu hususunda toplumsal bir uzlaşı var." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin genç bir nüfusunun bulunduğunu, her sene üniversiteye talebin yüksek oranda artış gösterdiğini anlatan Saraç, "Arzın da buna uygun şekillenmesi gerekiyor. Fakat, YÖK'ün üzerine düşen çok zor bir görev var. Bu talep, her zaman ülke için rasyonel bir gerçekliği de ifade etmiyor olabilir. Bu açıdan YÖK, bu talebi rasyonel bir şekilde yönetmek durumunda." diye konuştu.

Bundan 7-8 yıl önce üniversite kontenjanlarında çok radikal artışlar gerçekleştirildiğini ancak son iki yılda bu radikal artışların yapılmadığını, alan bazlı çalışmaya gayret ettiklerini ifade eden Saraç, istihdam imkanlarına da dikkat etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kontenjan belirlerken öğrenci alacak programların hoca yeterliliklerine daha önceki yıllarda bakılmayan açılardan da bakmaya çalıştıklarına işaret eden Saraç, şunları söyledi:

"Bu husustaki dikkatimiz, bu sene daha da artarak devam edecek. Öğrencilerimizi yönelttiğimiz programlarda başta vadedilen yetkinlikleri doğru bir şekilde kazandırılacağından emin olmak istiyoruz. Bunun için de sene içerisinde de bir takım inceleme, değerlendirme ve denetlemelerimiz olacak."

Saraç, bu yılki üniversite kontenjanlarına ilişkin, "Bu açıdan baktığımızda bu yıl üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre 58 bin 284 artış olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların 41 bin 23'ü devlet üniversitelerinde, 15 bin 287'si vakıf üniversitelerinde, 2 bin 65'i KKTC üniversitelerinde artırıldı. Yurt dışı üniversitelerinde lisans kontenjanlarında 91 azalma olurken, ön lisans programlarında sayı değişmedi. Toplama baktığımızda ise 58 bin 284 artış söz konusu." ifadesini kullandı.



Açıköğretim programları

Saraç, açıköğretim programlarının da örgün programlarla aynı yetkinliği sağlamak üzere kurgulandığını vurgulayarak, YÖK'ün açıköğretim programlarının ölçme ve değerlendirmelerine ilişkin taleplerinin, Anadolu Üniversitesi'nce kabul edildiğini belirtti.

Açıköğretim programlarında ise 24 bini aşkın kontenjan artışının gerçekleştiğini aktaran Saraç, "Açıköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirmeyi örgün programlar ile aynı düzeye doğru çekiyoruz. Bu da önem verdiğimiz bir husus." dedi.

- "Üniversiteler ve programlar arasında mukayese yapın"

Bu yılki üniversite tercih kılavuzunda, öğretim üyesi sayısı, akreditasyon gibi bazı verilerin paylaşılmaya devam edeceğini kaydeden Saraç, "Öğrencilerimiz, veliler bilinçli tercihlerde bulunsun, mukayese yapsınlar istiyoruz. YÖK Program Atlası'ndan da istifade etmelerini önemsiyoruz." diye konuştu.

Saraç, şu bilgileri verdi:

"Tercih yaparken, programların mezunlarına yani çıktılarına dikkat edilsin. Mezunların başarılarına yönelik birtakım istatistiki bilgiler veriyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vereceğiz. Bunlar önemli hususlar. Programların akredite edilip edilmemesi önemli bir husustur. Üniversitelerin asgari kriterleri ile öğrencilerimizin ve velilerimizin yetinmemesi lazım. İlave bir takım artıları aramaları, görmeleri gerekiyor."

Saraç, kontenjan artışları bakımından devlet ve vakıf üniversiteleri mukayese edildiğinde oransal olarak devletten ziyade vakıf üniversitelerin kontenjanının daha çok olduğunun görüldüğünü bildirdi.



2016 ve 2017 üniversite kontenjanları

Lisans programlarının geçen yılki toplam kontenjanı 449 bin 18, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 403 bin 378 olmak üzere, toplam 852 bin 396 olarak belirlenmişti.

2017-ÖSYS'de ise lisans programlarında 473 bin 776, ön lisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak.

Bu yılki lisans kontenjanlarında 24 bin 758, ön lisans kontenjanlarında 33 bin 526 olmak üzere, toplam kontenjan artışı 58 bin 284 olacak.



Devlet üniversiteleri

Devlet üniversitelerindeki lisans programlarının kontenjanı geçen yıl 358 bin 880, ön lisans programlarının kontenjanı ise 319 bin 816 olmak üzere toplam 678 bin 696 olmuştu. Bu yıl ise devlet üniversitelerinin lisans programlarının toplam kontenjanı 373 bin 651, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 346 bin 68 olmak üzere 719 bin 719'a çıktı.

Bu kapsamda devlet üniversitelerinde geçen yıla göre lisans kontenjanlarında 14 bin 771 artış, ön lisans kontenjanlarında ise 26 bin 252 olmak üzere, toplamda 41 bin 23 artış yapıldı.



Vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitelerinin geçen yılki lisans programlarının toplam kontenjanı 75 bin 390, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 78 bin 154 olmak üzere toplam 153 bin 544 olarak belirlenmişti. Bu yıl ise vakıf üniversitelerinin lisans programlarının toplam kontenjanı 83 bin 536, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 85 bin 295 olmak üzere toplam 168 bin 831'e yükseldi.

Vakıf üniversitelerinin lisans kontenjanlarında geçen yıla göre 8 bin 146, ön lisans kontenjanlarında 7 bin 141 olmak üzere toplamda 15 bin 287 artış yapılacak.



KKTC üniversiteleri

Geçen yıl KKTC üniversitelerindeki 12 bin 958 lisans, 5 bin 308 ön lisans olmak üzere toplam 18 bin 266 kontenjan verilirken, bu yıl bu üniversitelerin lisans programlarının toplam kontenjanı 14 bin 890'a, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 5 bin 441'e yükseldi. Bu kapsamda bu yıl KKTC üniversitelerindeki kontenjan 20 bin 331 olarak belirlendi. KKTC üniversitelerinin kontenjanında geçen yıla göre 2 bin 65 artış sağlandı.



Yurt dışı üniversiteleri

2016 yılında yurt dışı üniversitelerinin lisans programlarının toplam kontenjanı bin 790, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 100 olmak üzere, toplam bin 890 olarak belirlenmişti.

Bu yıl ise yurt dışı üniversitelerin lisans programlarının toplam kontenjanı bin 699, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 100 olmak üzere, bin 799 olarak belirlendi. Bu kapsamda, lisans kontenjanlarında 91 azalma olurken, ön lisans programlarında sayı değişmedi.



Açıköğretim kontenjanları da arttı

Öte yandan, açıköğretim lisans programlarının geçen yıl toplam kontenjanı 56 bin 277, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 113 bin 338 olmak üzere, toplam 169 bin 615 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise açıköğretim lisans programlarının toplam kontenjanı 69 bin 89, ön lisans programlarının kontenjanı 125 bin 69 olmak üzere toplam 194 bin 158'e yükseldi.

Böylece, açıköğretim lisans kontenjanlarında 12 bin 812, ön lisans kontenjanlarında 11 bin 731 olmak üzere, toplamda 24 bin 543 artış kaydedildi.