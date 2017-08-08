Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Mart'ta uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017'de gerçekleşen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2017-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.