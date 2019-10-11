Üniversiteye girişte 3 bölüme "başarı sırası" düzenlemesi

Saraç, YÖK Genel Kurulu'nda gelecek yıl yapılacak YKS'den itibaren uygulanmak üzere üniversitelerin bazı bölümlerine girişte başarı sırası sınırlaması getirdiklerini bildirdi.



Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez, meslek icra yetkisi veren bazı üniversite programlarına başarı sırası şartı getirdiklerini anımsatan Saraç, bu uygulamanın toplumun neredeyse bütün kesimlerince takdir gördüğünü ve benimsendiğini vurguladı.



Başarı sınırlamasını ilk olarak tıp ve hukuk bölümleri için getirdiklerini hatırlatan Saraç, daha sonra mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programları için de bu uygulamayı hayata geçirdiklerini anlattı.



11. Kalkınma Planı'nda "meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulamasının genişletilmesi" hedefinin yer aldığına işaret eden Saraç, bu uygulamanın Kalkınma Planı'nda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Saraç, bu hedefin hayata geçirilmesinde başarı sırası şartı getirilen mevcut programların gözden geçirilerek iyileştirilmesinin birinci, bu uygulamanın başka alanlara yayılmasının da ikinci husus olduğunu belirtti.



Hukuk fakülteleri için uygulanan başarı sırasına yeni düzenleme



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerinde "hukuk fakültelerindeki eğitimin ne denli önemli olduğunu, bunun için birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini ve başarı sırası şartının da iyileştirme yönünde yeniden gözden geçirilmesi" ifadelerine yer verdiğini aktaran Saraç, Adalet Bakanlığının da bu konudaki talebini içeren yazısının kendilerine ulaştığını söyledi.



Kamuoyunun da bu konudaki hassasiyeti çerçevesinde başarı sırası şartını yeniden gözden geçirdiklerini bildiren Saraç, alınan yeni kararı ve gerekçesini şu sözlerle anlattı:



"Hukuk fakültelerine kabul edilen öğrencilerin başarı sıralarına bakıldığında, devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 59 bin iken, vakıf üniversiteleri ve KKTC'deki üniversitelerde en düşük başarı sırasının 190 bin olduğunu görüyoruz. Buradaki makas çok açık. Sınıflarda verilen eğitimi öğrenci açısından zedeleyebilecek, eğitim öğretimin niteliğini aksatabilecek kadar geniş bir makas aralığı var.



YÖK Genel Kurulunca, bu durum yeniden değerlendirildi ve hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. İlk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımlar bu şarta göre yapılacak."



TBMM'de hukuk fakültesi mezunlarının meslek icrasına yönelik bir sınavın olmasına ilişkin kanun tasarısının da görüşüldüğüne dikkati çeken Saraç, bu teklifin de ilk olarak yaklaşık 5 yıl kadar önce Yükseköğretim Kurulu tarafından önerildiğini ve bu konuda Bakanlar Kurulunda da bir sunum yaptığını söyledi.



Saraç, YÖK'ün hukuk fakülteleri için aldığı karar ve TBMM'de görüşülen yasayla ilgili, "Yasalaştığı takdirde hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliğine de doğrudan etki edecek çıktı esaslı bu iyileştirici düzenleme, girdi esaslı iyileştirici düzenlememiz ile birleştiğinde sonuç üretmeye başlayacak. Bizim de hedeflediğimiz husus, girdi esaslı iyileştirici düzenlemeler ile süreç odaklı ve çıktı odaklı düzenlemeleri birbiriyle uyumlu halde çalıştırmak. Çıktı esaslı 'meslek icra sınavı' ile girdi esaslı 'başarı sırasının iyileştirilmesi' birbiriyle uyumlu olarak çalışacak. Böylece çok olumlu neticeler üretilecek." değerlendirmesinde bulundu.



İki programa daha başarı sırası şartı geldi



Saraç, Yeni YÖK olarak, yükseköğretim sistemini, alan bazlı iyileştirerek daha üst seviyelere taşımaya çalıştıklarını ve bunun sonuçlarını da aldıklarını belirterek, bu çerçevede fakülte dekanlarının önerileri üzerinde ciddiyetle durduklarını vurguladı.



Uzun zamandır diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine de başarı sıralaması şartı getirilmesi ile ilgili talepler aldıklarını aktaran Saraç, şöyle devam etti:



"11. Kalkınma Planı hedefleri çerçevesinde bu fakültelerin taleplerini de değerlendirdik. Diş hekimliği programı için devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 67 bin 855 iken, vakıf üniversitelerinde 88 bin 168, KKTC'de ise 116 bin 362 olduğunu görüyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Eczacılık fakültesine baktığımızda ise devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 47 bin 878, vakıf üniversitelerinde 121 bin 557, KKTC'de ise 169 bin 803. Burada da çok açık bir makas aralığı var.



Bunun için öğrenci merkezli bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımın, girdi esaslı iyileştirmenin yükseköğretimin kalitesine olumlu etkileri olacağı düşüncesiyle, başarı sırası şartını iki fakülte için daha genişlettik ve eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını da 80 bin olarak belirledik."



Alınan bu kararların, öğrenci niteliğini artıracağına işaret eden Saraç, "Eğitim bilimciler, başta nitelik itibarıyla eksik olan öğrencilerin, eğitim sürecinde bu eksikliklerinin giderilebileceğini, iyi bir bilgiyle ve yetkinlikle mezun edilebileceğini, bunun örneklerinin olduğunu söylüyor. Ama istisnaları dışında, girdideki niteliğin, çıktının niteliği ile doğrudan ilişkili olduğu çok açık. Hocalarımız gayet iyi bilir. Çok farklı başarı sırasındaki öğrencilerin aynı sınıfta bulunması eğitim öğretim ortamını olumsuz etkiliyor. Bu durum iyi bir donanım ve yetkinlikle gelen öğrencilere büyük bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.



Saraç, başarı sırası sınırlaması ile ilgili aldıkları kararların gelecek yıl, 2020'de yapılacak YKS'de uygulanmaya başlayacağını bildirdi.



İsteyen vakıf üniversitesi başarı sırasını daha da yukarı çekebilir



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iyileştirici kararların hem devlet hem de vakıf üniversitelerini kapsadığına işaret ederek, "Ama bazı vakıf üniversitelerimiz marka değerlerini daha öne çıkarmak için başarı sırası şartını daha da yukarı çekebilir. Biz bundan mutluluk duyarız. Vakıf üniversitelerinden istediğimiz, bizi daha kalite odaklı kararlar almaya yönelten birtakım uygulamalarda bulunmalarıdır." ifadelerini kullandı.