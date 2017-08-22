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Ünlü bebek ürünleri markasına 'kanserojen' karar şoku!

Johnson's bebek pudrası ürünlerinde kanserojen risk hükmü açıklandı. 63 yaşındaki Eva Echeverria, onlarca yıl bebek pudrası kullandıktan sonra yumurtalık kanseri olduğunu iddia ederek açtığı davayı kazandı. Bebek pudrasının üreticisi Johnson & Johnson firması 417 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Ünlü bebek ürünleri markasına 'kanserojen' karar şoku!

ABD'li Johnson & Johnson şirketi, ürettiği bebek  pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 417 milyon dolar  tazminat ödemeye mahkum oldu. 

Los Angeles Üst Mahkemesi, şirketin davacı Eva Echeverria'ya 417  milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Echeverria, 1950'den 2016'ya kadar kullandığı pudranın yumurtalık  kanserine neden olduğunu ileri sürerek dava açmıştı.

Şirketin pudranın kadınlar tarafından hijyen amaçlı sürekli olarak  kullanılmasının kansere yol açacağının farkında olduğu savunan Echeverria, buna  rağmen şirketin kadınları nemi ve kokuyu önlemek için bebek pudrası kullanmaya  teşvik ettiğini ifade etti.

Echeverria'nın avukatları, mahkeme kararından son derece memnun  olduklarını belirtti.

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada ise pudranın kansere yol  açtığına federal makamların hükmettiğine vurgu yapılarak, "Kararı temyize  götüreceğiz çünkü bizim asıl rehberimiz, Johnson's Baby pudrasının güvenli  olduğunu destekleyen bilim." ifadelerine yer verildi.

Johnson & Johnson şirketi hakkında aynı iddiayla ABD'de açılmış 4 bin  800 dava bulunuyor. Geçen yıl Missouri eyaletindeki mahkeme,  şirketin davacılara  300 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Johnson #Los Angeles #abd
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