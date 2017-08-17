Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Kuşak ve Yol girişimi kapsamında kültürel faaliyetlere hız veriyor.

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Kuşak ve Yol girişimi kapsamında kültürel faaliyetlere hız veriyor.



2016-2020 yıllarını kapsayan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Çekirdek Bölgesi Kültür Teknoloji ve Eğitim Merkezi İnşası Planı'na göre uluslararası yetenekli öğrencileri yetiştirme, yabancıların Xinjiang'da eğitim görmesi, uluslararası işbirliği platformu inşası, uluslararası Çince eğitimi, karşılıklı temasa dayalı eğitim ve hizmet kabiliyetinin artırılması dahil 6 esas proje gerçekleştirilecek.



Yetenekli öğrenciler yetiştirme projesi kapsamında üniversitelerin ticaret, lojistik, finans, tıp ve mühendislik teknolojileri gibi alanlarında uluslararası talepleri karşılayabilen kişiler yetiştirilecek.



Üniversitelerde Tacikçe, Urduca, Farsça ve Türkçe gibi bölümler kurulacak.



Daha fazla Xinjianglı öğrenci İpek Yolu Ekonomik Kuşağı güzergâhındaki ülkelerde eğitim görecek.



Yabancıların Xinjiang'da eğitim görmesi projesi kapsamında Xinjiang'da eğitim gören İpek Yolu Ekonomik Kuşağı güzergâhındaki ülkelerin öğrencilerine verilen bursun kapsamı genişletilecek ve yardım standardı yükselecek/Çin Uluslararası Radyosu