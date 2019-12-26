Uyuz hastalığı nedir? Son günlerde artış gösteren uyuz hastalığı nasıl bulaşır?

Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşları uyarmak için resmi hesabından paylaştığı, uyuz hastalığına karşı uyarı temalı paylaşımlar vatandaşlarda hastalıkla ilgili merak uyandırdı. Daha çok hayvanlarda görüldüğü görüşü yaygın olan bu hastalık bilinenin aksine insanlara da kolayca geçebiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı gönderiye göre kuduz hastalığının en önemli belirtileri; parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır. Eğer bu belirtileri taşıyorsanız zaman kaybetmeden doktora başvurmanız gerektiğini belirten Bakanlık, hastalığın hekim tarafından belirlenmesi gerektiği konusunda da uyarıyor.

Eğer uzman hekim tarafından uyuz teşhisi konulursa, kişiyle aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir. Hastanın giysileri, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ise ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz böceğinin insan cildine ya da vücuduna sardırmasıdır. Cildin üst tabakasına saldırarak yumurtalarını bırakan uyuz böceği kısa sürede belirtilerini hissettirmeye başlar.