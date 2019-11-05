Uzmanlar gıda güvenliği konusunda uyarıyor

İstanbul'da yaşanan gıda zehirlenmesi 3 ile daha yayıldı. Toplam 196 kişiyi ıspanağa karışan yabancı ot zehirledi.

Peş peşe gelen zehirlenme haberleri Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkarıldı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı.

Besin zehirlenmesinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu söyleyen Koca, "Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın" dedi.

Uzmanlar ise bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini vurguladı. Gıdanın tüketciye ulaşana kadar denetlenmesi gerektiği belirtildi.

Sağlık ve polis ekipleri zehirlenmenin kaynağını araştırıyor.

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