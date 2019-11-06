Uzmanlar, zehirlenmenin ıspanakla ilgisi olmadığını söylüyor

Ispanağa benzer yabancı otun 196 kişiyi zehirlemesi toplumda ıspanağa karşı ön yargı oluşturdu.

Konuyla ilgili peş peşe uyarı yapan uzmanlar ıspanakta sorun olmadığını içine yanbancı otların karıştığını belirtti.

Uzmanlar, yayılan yanlış algının önüne geçilebilmesi için bilinçli tüketime vurgu yaptı.

Ispanak hasadının yapılması bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için yabancı otlar ıspanağın içine karışabiliyor.

Yabancı otlara ve kimyasallara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor.

Eğer üründe kimyasal kullanılmışsa onun sirke veya karbonatla giderilme şansı olmuyor.

ulusal.com.tr