Uzmanlardan antibiyotik uyarısı
Bilinçsiz ve sık antibiyotik kullanımı insan vücudunu olumsuz etkiliyor. Bakteriyel hastalıklara karşı kullanılan bu ilaçlara karşı vücutta direnç oluşuyor. 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında uzmanların uyarılarını haberimizde izleyelim.
Vatandaşlar çabuk iyileşmek için çareyi antibiyotikte arıyor. Uzmanlar ise bilinçsiz ve sık kullanımın zararına dikkat çekiyor.
18-24 Kasım arası, Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak biliniyor. Sık kullanım, insan vücudunda antibiyotiklere karşı direnç oluşturuyor. Uzmanlara göre, ilerleyen yıllarda etkisi yüksek olan antibiyotikler geliştirilmediği takdirde tedaviler zorlaşacak.
Antibiyotiğin hayvanlarda kullanılmasıyla da insan vücudu olumsuz etkileniyor.
Çözüm önerileri arasında antibiyotik eylem planı ve koruyucu hekimlik uygulaması da yer alıyor. Koruyucu hekimlik, tedaviden önce hastalığa karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlıyor.
HABER: BUSE GENÇTÜRK
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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