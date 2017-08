Kurban Bayramı yaklaşıyor. Pişirilen kurban etleri ve özenle hazırlanan tatlılar, bayramda sofralarımızı süsleyecek. Ancak her şeyin azı karar çoğu zarar... İşte bu noktada uzmanların bazı uyarıları var, izliyoruz.

Aslında kırmızı et, içerisinde yüksek değerde çinko ve demir barındırıyor. Bu da fazla tüketildiğine kolesterolün yükselmesine ve kalp problemlerine neden oluyor. O yüzden dikkatli olmak şart.Kurban bayramında dikkat edilmesi gereken en önemli şey, tüketmeden önce eti iyice dinlendirmek.Izgarada pişirilen etler yerine haşlanan veya buğulama yapılan etler daha sağlıklı.Günde 200 gramı geçmeyecek miktarda kırmızı et, salata veya yeşil sebzelerle tüketilebilir.Bayramda tatlı deyince aklımıza baklavalar, şekerpareler geliyor. Ancak kalorileri çok yüksek olan bu tatlılar gün içerisinde kırmızı et ile tüketildiğinde hem kolesterolün yükselmesine hem de kilo alımına sebep oluyor.