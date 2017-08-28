İstanbul'da IŞİD'e bir yılda 117 operasyon
İstanbul'da IŞİD'e bir yılda 117 operasyon
Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
Belli oldu: Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı...
Belli oldu: Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı...
Luis Neto, Fenerbahçe'de
Luis Neto, Fenerbahçe'de

Uzmanlardan kurban uyarısı

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Pişirilen kurban etleri ve özenle hazırlanan tatlılar, bayramda sofralarımızı süsleyecek. Ancak her şeyin azı karar çoğu zarar... İşte bu noktada uzmanların bazı uyarıları var, izliyoruz.

Uzmanlardan kurban uyarısı
Aslında kırmızı et, içerisinde yüksek değerde çinko ve demir barındırıyor. Bu da fazla tüketildiğine kolesterolün yükselmesine ve kalp problemlerine neden oluyor. O yüzden dikkatli olmak şart. 

Kurban bayramında dikkat edilmesi gereken en önemli şey, tüketmeden önce eti iyice dinlendirmek. 

Izgarada pişirilen etler yerine haşlanan veya buğulama yapılan etler daha sağlıklı. 

Günde 200 gramı geçmeyecek miktarda kırmızı et, salata veya yeşil sebzelerle tüketilebilir. 

Bayramda tatlı deyince aklımıza baklavalar, şekerpareler geliyor. Ancak kalorileri çok yüksek olan bu tatlılar gün içerisinde kırmızı et ile tüketildiğinde hem kolesterolün yükselmesine hem de kilo alımına sebep oluyor. 




ulusal.com.tr
Önceki Haber
Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir araya geldi
Sonraki Haber
Astana görüşmeleri öncesi bölgede diplomasi trafiği hızlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.