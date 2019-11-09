Uzmanlardan zayıflama ilacı uyarısı
Meclis'e sunulan rapor, Türkiye'deki obezite tehlikesini gözler önüne serdi. Verilere göre geçen yıl 12 bin 371 ameliyat yapıldı, 109 bin 862 kutu zayıflama ilacı kullanıldı. Peki hastalıkla nasıl mücadele edilmeli?
EĞİTİM-SAĞLIK 09.11.2019, 20:54
12 bin 371 ameliyat. 109 bin 862 kutu ilaç. Çarpıcı rakamlar, Türkiye'deki obezite tehlikesini ortaya koydu. Uzmanlar ise hastalığın panzehirine dikkat çekti.
Raporda 2018’de 6 milyon 291 lira değerinde 109 bin 862 kutu zayıflama ilacı kullanıldığı belirtildi. 2019’un ilk 6 ayında ise yaklaşık 55 bin ilaç tüketildi.
Diyetisyenlere göre beden kitle indeksi 35 olanların obez kategorisine giriyor.
Obezite hastaları için son çözüm ameliyat. Ancak öncesinde tedavi seçenekleri mutlaka değerlendirilmeli.
ulusal.com.tr
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