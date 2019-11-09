Uzmanlardan zayıflama ilacı uyarısı

12 bin 371 ameliyat. 109 bin 862 kutu ilaç. Çarpıcı rakamlar, Türkiye'deki obezite tehlikesini ortaya koydu. Uzmanlar ise hastalığın panzehirine dikkat çekti.

Raporda 2018’de 6 milyon 291 lira değerinde 109 bin 862 kutu zayıflama ilacı kullanıldığı belirtildi. 2019’un ilk 6 ayında ise yaklaşık 55 bin ilaç tüketildi.

Diyetisyenlere göre beden kitle indeksi 35 olanların obez kategorisine giriyor.

Obezite hastaları için son çözüm ameliyat. Ancak öncesinde tedavi seçenekleri mutlaka değerlendirilmeli.

ulusal.com.tr