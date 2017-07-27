HAVA sıcaklıklarını artması, Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Klimalarla serinletilmeye çalışılan Van Kedileri için yüzme havuzu projesi geliştirildi. Projenin tamamlanması halinde Van'ın en önemli değerleri arasında yer alan bir gözü mavi, bir gözü sarı Van Kedileri, yüzerek serinleyebilecek.

Nesli tehlike altında olan, YYÜ Kampusu içerisindeki Araştırma ve Yugulama Merkezi'nde koruma altına alınan Van Kedileri, artık yüzerek serinleyecek. Diğer kedi türlerine oranla sıcağı sevmeyen Van Kedileri için önlemler de alınmaya çalışılıyor. Havanın sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkartılmayan Van kedileri, içerde oldukları zamanlarda klimalar çalışıyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin sıcaktan çok etkinlendiklerini belirterek şöyle konuştu:



VAN KEDİLERİ SICAKTAN ETKİLENİYOR



"Türkiye'de son dönemlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Van kedileri serin bir iklimde ortaya çıkan bir tür olduğu için, sıcaktan çok etkileniyor. Bunun için mümkün mertebe bulundukları yeri serin tutmaya çalışıyoruz. Gündüz çok sıcak olduğu saatlerde kedileri dışarı çıkarmıyoruz. Van Kedileri sıcak iklimden etkileniyor, mayışıyor, çok hareketli bir hayvan olmasına rağmen sıcaklarda çok daha uyuşuk bir hayvan haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla normal şartlarda ve serin iklimde çok daha aktif, çok daha sevecen bir hayvan olabiliyor."



Kedilerin yaşadığı merkezde sürekli klimaların çalıştığını anlatan Prof.Dr. Abdullah Kaya, kediler için hazırlanan gölgeli bahçelere de havanın çok sıcak olmadığı saatlerde çıkabildiklerini söyledi. Van kedilerinin serinlemesiyle ilgili seçenekleri daha olduğunu anlatan Kaya, bu sevimli kedilerin yüzmeyi sevdiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



VAN KEDİLERİ İÇİN HAVUZ



"Van kedisi normalde yüzmeyi seven bir hayvan. Dolayısıyla da bunu serinleme anlamında değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bizim Van kedilerinin klima dışında serinleme imkanı sağlayabilecek, yüzme imkanı sağlayabilecek kedi bahçelerine havuz yapma gibi bir düşüncemiz var. Kedi ırkları normalde suyu seven hayvanlar değildir. Bütün dünyadaki kediler böyledir. Van Kedilerini onlardan ayıran en önemli özelliklerinden birii suyu sevmesidir. Van Gölü'nde yüzebilmesidir. Dolayısıyla bu da Van kedisini, diğer kedi ırkları içerisinde üst noktaya taşıyan özelliklerden bir tanesidir. Van kedileri için düşündüğümüz havuzlar normal kedilerin, yüzebileceği ebatta, boyutta, derinlikte, kedilerin fizyolojik yapısına uygun ölçülerde yaptırmayı düşünüyoruz."