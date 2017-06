Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvuruların haziran sonunda bittiğini belirterek, vatandaşlara başvuruları son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7020 sayılı kanunla kamuya borcu olan vatandaşlar için son bir genel yapılandırma imkanı tanıdıklarını söyledi.



Kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını belirten Ağbal, "Ancak daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşlarımız da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait olan borçları için başvuruda bulunabilecek.” dedi



Ağbal, vatandaşların haziran ayı içinde kanun çerçevesinde vadesinde ödenmemiş borçlarını ödemek için yapılandırmaya müracaat edebileceklerine işaret ederek, bunun çok önemli bir imkan olduğunu, öğrenciden çiftçiye, memurdan esnaf ve sanayiciye kadar çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini söyledi.



10 milyon mükellefe yapılandırma imkanı



Ağbal, yaklaşık 10 milyon mükellefin söz konusu kanun çerçevesinde borcunu yapılandırma imkanına kavuşacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Maliye Bakanlığına olan vergi borçları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gümrük vergisi borçları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kredi borçları kanun kapsamında olacak. Maliye Bakanlığı açısından bakıldığında tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri yeniden yapılandırma kapsamında bulunacak.Trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, öğrencilerin öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller de kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları ve buna bağlı idari para cezaları da kanun kapsamında yapılandırılabilecek."



Ağbal, 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) birinci taksidinin yeniden yapılandırma kapsamı dahilinde olduğuna dikkati çekerek, ikinci taksitin ise kapsam dışı olduğunu söyledi.



Vatandaşların yeniden yapılandırmaya müracaat etmelerini çok önemsediklerini dile getiren Ağbal, bu çerçevede ödemelerin vergi dairelerine bizzat gidilerek yapılabileceğini, posta yoluyla ve Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfasında üzerinden de müracaatta bulunulabileceğini belirtti.



"Haziran ödeme değil, müracaat ayı"



Ağbal, 6736 sayılı Kanun ile büyük bir başarı yakaladıklarını ve 23,5 milyar liraya yakın tahsilat yaptıklarını anlatarak, "Bütçeye yıl başında Maliye olarak yeniden yapılandırma kapsamında koyduğumuz tutar 2017 için 1,5 milyar liraydı. Şu an itibarıyla geldiğimiz rakam 5,5 milyar lirayı geçti, 6 milyara yaklaşıyor. Bu yeniden yapılandırma kanununu da yaptıktan sonra bu rakam daha da yukarıya gidecek. 2017 bütçe gelirlerine de buradan önemli bir katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Maliye açısından kapsama girecek alacak aslı tutarının 30,5 milyar lira, SGK açısından ise 23,6 milyar lira olduğunu bildiren Ağbal, "Dolayısıyla 54 milyar lira civarında iki kurumun yapılandırabileceği bir alacak tutarı gözüküyor. 30 Haziran akşamı müracaatları göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Önceki yapıladırma kanunlarından vatandaşların başvuruları son güne bıraktıktan sonra maliyeden ek süre istediğini gördüklerini anlatan Ağbal, "Müracaata gidildiğinde para istemiyoruz, bu ay ödeme ayı değil, haziran müracaat ayı." dedi.



Ağbal, haziran ayında müracaat edildikten sonra, ilk ödemelerin vergi dairelerine olan borçlar için temmuz ayında, SGK'ya ise ağustos ayı içinde yapılacağını, ödemelerde de 36 aya kadar taksit imkanı bulunduğunu bildirdi.



"Kesinlikle süre uzatımı olmayacak"



Bundan önceki yeniden yapılandırma kanunlarında, kanunla verilen başvuru süresini Bakanlar Kurulunun uzatabildiğini hatırlatan Ağbal, ancak 7020 sayılı Kanunda Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki verilmediğini söyledi. Bakan Ağbal, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız, 'önceki kanunlarda süre nasıl olsa uzatılıyordu, bunda da olur' diye düşünebilirler. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Haziran ayının sonunda başvurular bitmiş olacak. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, başvurularını son güne bırakmasınlar. 'Son gün geldik, bu başvuruları yapamadık, süre uzatın' demesinler. Önümüzde 10 gün var. Bu hafta boyunca cuma günü mesai saati bitimine kadar müracaatlarını yapsınlar. Araya bayram tatili giriyor. Hafta sonu, arife günü, bayramda vergi dairelerimiz, posta idareleri açık olmayacak. Bayram bittikten sonra çarşamba, perşembe ve cuma günü gece saat 24.00'e kadar vergi dairelerimiz açık olacak. İnternet ortamında müracaat, zamana bağlı değil. Bayram da dahil olmak üzere internet üzerinden 7/24 başvuru imkanı var. Vatandaşlarımız bayram süresince yeniden yapılandırma kanununa internet ortamında müracaat edebilir. Dolayısıyla bütün ödeme kanallarını açık tuttuk."



"Olağanüstü imkanlar sunduk"



Ağbal, söz konusu kanunda vatandaşa olağanüstü imkanlar sunulduğuna değinerek, yapılandırmaya başvuranların vergi aslını mutlaka ödeyeceklerini ve çok düşük oranlarda gecikme faizi ödeme imkanına kavuşacağını söyledi.



Vatandaşın vergi aslına bağlı kesilmiş cezası varsa, cezanın tamamını sildiklerini anlatan Ağbal, “Yani 100 lira vergi, 100 lira da cezası var, cezasını sıfırlıyoruz. 100 lira üzerinden almamız gereken yıllık yüzde 16,80 gecikme zammını, yıllık yüzde 3-4'e kadar düşürüyoruz.” şeklinde konuştu.



Ağbal, trafik para cezalarında da aylık gecikme zammının yüzde 5, yıllık ise yüzde 60 olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Biz diyoruz ki gelin trafik para cezası için yeniden yapılandırmaya müracaat edin. Örneğin Kasım 2015’te kesilen bin liralık trafik para cezası var. Bunun normalde 31 Aralık 2015’te ödenmesi gerekiyordu, ancak vatandaş ödememiş. Bugün bu paraya yüzde 85 oranında gecikme zammı ödemesi lazım. Bin liranın üzerine 850 lira daha bir gecikme zammı ödemesi gerekiyor. Halbuki bu Kanuna müracaat ederse yüzde 85 oranı yüzde 6,35’e düşüyor, 850 lira yerine 63 lira ödüyor. Daha ne yapsın devlet? Peşin ödemek isteyen vatandaşlara yönelik de normalde hesaplanan faizi tekrar yarı yarıya bir daha düşürüyoruz. Olağanüstü bir imkan var.”



"Bir daha yeniden yapılandırma kanunu olmayacak"



Geleceğe dönük olarak bir yeniden yapılandırma kanunu düşünmediklerini vurgulayan Ağbal, artık zor duruma düşüp, borcunu ödemek isteyen kişilere yönelik kolaylaştırılmış tecil müessesi getirdiklerini söyledi. Ağbal, "Onun için bizim artık gelecekte yeniden yapılandırma kanunlarına ihtiyacımız olmayacak. Bu açıdan çağrıda bulunuyorum vatandaşlarımıza, bir daha yeniden yapılandırma kanunu olmayacak. Devlet bu kadar imkan sağladıktan sonra hala 'borcumu ödemiyorum' demek kabul edilebilir bir şey değil. Gelin devletle olan bu alacak-verecek meselenizi tatlıya bağlayın. Burada idare de taksitler halinde bu ödemeyi alsın, sizi takip etmesin." diye konuştu.



Kanunun tanıtımına yönelik büyük bir kampanya düzenlediklerini ve her türlü çabayı gösterdiklerini anlatan Ağbal, bu kadar imkana rağmen müracaat etmeye dahi gelmeyenlerle ilgili kanunen yapmaları gereken her türlü takibatı yapacaklarını bildirdi.



Ağbal, iyi niyetli mükellefin, 80 milyon vatandaşın hakkını korumak adına, vergi borcunu süresinde ödemeyenlerin üzerine gitmenin en doğal görevleri olduğunu vurgulayarak, söz konusu kanuna müracaat eden ve edecek vatandaşlara teşekkür etti.