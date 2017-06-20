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Vatandaşa bir uyarı daha! Son güne bırakmayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvuruların haziran sonunda bittiğini belirterek, vatandaşlara başvuruları son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Vatandaşa bir uyarı daha! Son güne bırakmayın

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7020 sayılı kanunla kamuya borcu olan vatandaşlar için son bir genel yapılandırma imkanı tanıdıklarını söyledi.

Kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını belirten Ağbal, "Ancak daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşlarımız da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait olan borçları için başvuruda bulunabilecek.” dedi

Ağbal, vatandaşların haziran ayı içinde kanun çerçevesinde vadesinde  ödenmemiş  borçlarını ödemek için yapılandırmaya müracaat edebileceklerine işaret  ederek, bunun çok önemli bir imkan olduğunu, öğrenciden çiftçiye, memurdan esnaf  ve sanayiciye kadar çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini söyledi.

10 milyon mükellefe yapılandırma imkanı

Ağbal, yaklaşık 10 milyon mükellefin söz konusu kanun çerçevesinde  borcunu yapılandırma imkanına kavuşacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Maliye Bakanlığına olan vergi borçları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına  gümrük vergisi borçları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kredi borçları kanun  kapsamında olacak. Maliye Bakanlığı açısından bakıldığında tüm vergiler, vergi  cezaları, gecikme zamları ve faizleri yeniden yapılandırma kapsamında  bulunacak.Trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayollarında usulsüz  geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, öğrencilerin öğrenim kredisi borçları,  ecrimisiller de kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna  (SGK) olan prim borçları ve buna bağlı idari para cezaları da kanun kapsamında  yapılandırılabilecek."

Ağbal, 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisinin  (MTV) birinci taksidinin yeniden yapılandırma kapsamı dahilinde olduğuna dikkati  çekerek, ikinci taksitin ise kapsam dışı olduğunu söyledi.

Vatandaşların yeniden yapılandırmaya müracaat etmelerini çok  önemsediklerini dile getiren Ağbal, bu çerçevede ödemelerin vergi dairelerine  bizzat gidilerek yapılabileceğini, posta yoluyla ve Gelir İdaresi Başkanlığının  (GİB) internet sayfasında üzerinden de müracaatta bulunulabileceğini  belirtti.

"Haziran ödeme değil, müracaat ayı"

Ağbal, 6736 sayılı Kanun ile büyük bir başarı yakaladıklarını ve 23,5  milyar liraya yakın tahsilat yaptıklarını anlatarak, "Bütçeye yıl başında Maliye  olarak yeniden yapılandırma kapsamında koyduğumuz tutar 2017 için 1,5 milyar  liraydı. Şu an itibarıyla geldiğimiz rakam 5,5 milyar lirayı geçti, 6 milyara  yaklaşıyor. Bu yeniden yapılandırma kanununu da yaptıktan sonra bu rakam daha da  yukarıya gidecek. 2017 bütçe gelirlerine de buradan önemli bir katkı sağlayacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Maliye açısından kapsama girecek alacak aslı tutarının 30,5 milyar  lira, SGK açısından ise 23,6 milyar lira olduğunu bildiren Ağbal, "Dolayısıyla 54  milyar lira civarında iki kurumun yapılandırabileceği bir alacak tutarı  gözüküyor. 30 Haziran akşamı müracaatları göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Önceki yapıladırma kanunlarından vatandaşların başvuruları son güne  bıraktıktan sonra maliyeden ek süre istediğini gördüklerini anlatan Ağbal,  "Müracaata gidildiğinde para istemiyoruz, bu ay ödeme ayı değil, haziran müracaat  ayı." dedi.

Ağbal, haziran ayında müracaat edildikten sonra, ilk ödemelerin vergi  dairelerine olan borçlar için temmuz ayında, SGK'ya ise ağustos ayı içinde  yapılacağını, ödemelerde de 36 aya kadar taksit imkanı bulunduğunu bildirdi.

"Kesinlikle süre uzatımı olmayacak"

Bundan önceki yeniden yapılandırma kanunlarında, kanunla verilen  başvuru süresini Bakanlar Kurulunun uzatabildiğini hatırlatan Ağbal, ancak 7020  sayılı Kanunda Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki verilmediğini söyledi. Bakan  Ağbal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, 'önceki kanunlarda süre nasıl olsa uzatılıyordu,  bunda da olur' diye düşünebilirler. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Haziran  ayının sonunda başvurular bitmiş olacak. Vatandaşlarımızdan özellikle rica  ediyorum, başvurularını son güne bırakmasınlar. 'Son gün geldik, bu başvuruları  yapamadık, süre uzatın' demesinler. Önümüzde 10 gün var. Bu hafta boyunca cuma  günü mesai saati bitimine kadar müracaatlarını yapsınlar. Araya bayram tatili  giriyor. Hafta sonu, arife günü, bayramda vergi dairelerimiz, posta idareleri  açık olmayacak. Bayram bittikten sonra çarşamba, perşembe ve cuma günü gece saat  24.00'e kadar vergi dairelerimiz açık olacak. İnternet ortamında müracaat, zamana  bağlı değil. Bayram da dahil olmak üzere internet üzerinden 7/24 başvuru imkanı  var. Vatandaşlarımız bayram süresince yeniden yapılandırma kanununa internet  ortamında müracaat edebilir. Dolayısıyla bütün ödeme kanallarını açık tuttuk."

"Olağanüstü imkanlar sunduk"

Ağbal, söz konusu kanunda vatandaşa olağanüstü imkanlar sunulduğuna  değinerek, yapılandırmaya başvuranların vergi aslını mutlaka ödeyeceklerini ve  çok düşük oranlarda  gecikme faizi ödeme imkanına kavuşacağını söyledi.

Vatandaşın vergi aslına bağlı kesilmiş cezası varsa, cezanın tamamını sildiklerini anlatan Ağbal, “Yani 100 lira vergi, 100 lira da cezası var, cezasını sıfırlıyoruz. 100 lira üzerinden almamız gereken yıllık yüzde 16,80 gecikme zammını, yıllık yüzde 3-4'e kadar düşürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Ağbal, trafik para cezalarında da aylık gecikme zammının yüzde 5,  yıllık ise yüzde 60 olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz diyoruz ki gelin trafik para cezası için yeniden yapılandırmaya  müracaat edin. Örneğin Kasım 2015’te kesilen bin liralık trafik para cezası var.  Bunun normalde 31 Aralık 2015’te ödenmesi gerekiyordu, ancak vatandaş ödememiş.  Bugün bu paraya yüzde 85 oranında gecikme zammı ödemesi lazım. Bin liranın  üzerine 850 lira daha bir gecikme zammı ödemesi gerekiyor. Halbuki bu Kanuna  müracaat ederse yüzde 85 oranı yüzde 6,35’e düşüyor, 850 lira yerine 63 lira  ödüyor. Daha ne yapsın devlet? Peşin ödemek isteyen vatandaşlara yönelik de  normalde hesaplanan faizi tekrar yarı yarıya bir daha düşürüyoruz. Olağanüstü bir  imkan var.”

"Bir daha yeniden yapılandırma kanunu olmayacak"

Geleceğe dönük olarak bir yeniden yapılandırma kanunu düşünmediklerini vurgulayan Ağbal, artık zor duruma düşüp, borcunu ödemek isteyen kişilere yönelik  kolaylaştırılmış tecil müessesi getirdiklerini söyledi. Ağbal, "Onun için bizim  artık gelecekte yeniden yapılandırma kanunlarına ihtiyacımız olmayacak. Bu açıdan  çağrıda bulunuyorum vatandaşlarımıza, bir daha yeniden yapılandırma kanunu  olmayacak. Devlet bu kadar imkan sağladıktan sonra hala 'borcumu ödemiyorum'  demek kabul edilebilir bir şey değil. Gelin devletle olan bu alacak-verecek  meselenizi tatlıya bağlayın. Burada idare de taksitler halinde bu ödemeyi alsın, sizi takip etmesin." diye konuştu.

Kanunun tanıtımına yönelik büyük bir kampanya düzenlediklerini ve her türlü çabayı gösterdiklerini anlatan Ağbal, bu kadar imkana rağmen müracaat etmeye dahi gelmeyenlerle ilgili kanunen yapmaları gereken her türlü takibatı yapacaklarını bildirdi.

Ağbal, iyi niyetli mükellefin, 80 milyon vatandaşın hakkını korumak adına, vergi borcunu süresinde ödemeyenlerin üzerine gitmenin en doğal görevleri olduğunu vurgulayarak, söz konusu kanuna müracaat eden ve edecek vatandaşlara teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #maliye bakanı naci ağbal #borç
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