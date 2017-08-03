MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sancaktepe Belediyesi'nin Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. 15-25 yaş arası öğrencilere kırka yakın branşta eğitim verilen merkezi dolaşan Bakan Yılmaz, yabancı dil sınıfında öğrencilerle sohbet etti. Yabancı dil eğitimi alan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "İngilizce eğitimi alıyoruz ama hayata çıktığımızda aldığımızı gösteremiyoruz. Almak yetmiyor. Bir de aldığınızı ifade edebilmeniz lazım. Orda bir sıkıntımız var. Başbakanımızın talimatı var. Önümüzdeki yıl pilot okullarda bu dil problemini çözeceğiz" dedi.

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"İNGİLİZCE PROGRAMLAR GELİŞTİRİYORUZ"



Yabancı



"EN İYİ MESLEK ÖĞRETMENLİK"



Bir başka derslikte çoğunluğu üniversiteye hazırlanan öğrencilere, "Öğretmen olmak isteyen var mı?" diye soran Bakan Yılmaz, olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine Bakan Yılmaz, "En iyi meslek öğretmenlik" dedi. İstanbul Üniversitesi'nde 'Türkiye'de itibarlı mesleklerle ilgili bir araştırma yapıldığını ve öğretmenliğin, doktorluk, öğretim üyeliği ve hakimliğin ardından dördüncü sırada geldiğini söyleyen Yılmaz, "Bu öğretmenliğin toplum nezrindeki algısının iyi bir yerde olduğunu gösterir. Ben başarılı öğrencilerimizin hepsinin, öğretmenliği tercih etmesini isterim" şeklinde konuştu.



"DEĞERLER EĞİTİMİNİN ESTETİK YÖNÜ DE VAR"



Müzik sınıfında öğrencilerin gitar performansını dinleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, amaçların her öğrencinin bir enstrümanı çalabilecek seviyeye gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, "Estetik değerlerimizin geliştirilmesi, değerler eğitiminin bir parçasıdır. Değerler eğitim dediğinizde herkes sanıyor ki, bunun manevi yönü var. Oysa değerler eğitiminin estetik yönü de var" dedi.



"İSTİYORUZ Kİ, EVLATLARIMIZI BİZDEN DAHA İYİ YETİŞTİRELİM"



Ziyareti sırasında öğrencilerle sık sık sohbet eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin eğitim konusunda geçmişe kıyasla iyi bir durumda olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli Gelirde 860 milyar doların üzerinde bir gelirimiz var. Bu gelirle satın alma gücü paritesi bakımından dünyada, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in deyimiyle 13. sıradayız. Ancak hedefimiz ilk 10 arasına girmek. Bunun için kaliteli eğitim yapmamız lazım. Bunun için derslikteki öğrenci sayısını azaltıyoruz. Bunun için öğretmen sayısını arttırıyoruz. Biz evlatlarımıza, ihtiyaç duydukları alanda yetiştirme ve destekleme kursunu da ücretsiz veriyoruz. İstiyoruz ki, evlatlarımızı bizden daha iyi yetiştirelim" diye konuştu.



ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'le ilçede ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yine öğrencilere farklı alanlarda ücretsiz eğitim verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ni de ziyaret etti. dil eğitiminde konuşabilmenin öncelik olması gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Biz şimdiye kadar hep gramere önem veriyorduk ama konuşamıyorduk. Önce konuşacaksınız. Konuştuktan sonra, diğerini daha rahat geliştirebilirsiniz. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Bir çekingenlik oluyor. Kendi kendinize fren uyguluyorsunuz. Biz de İngilizce programlar geliştiriyoruz. Daha iyi bir yabancı dil eğitimi için kim isterse paylaşacağız" diye konuştu.Bir başka derslikte çoğunluğu üniversiteye hazırlanan öğrencilere, "Öğretmen olmak isteyen var mı?" diye soran Bakan Yılmaz, olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine Bakan Yılmaz, "En iyi meslek öğretmenlik" dedi. İstanbul Üniversitesi'nde 'Türkiye'de itibarlı mesleklerle ilgili bir araştırma yapıldığını ve öğretmenliğin, doktorluk, öğretim üyeliği ve hakimliğin ardından dördüncü sırada geldiğini söyleyen Yılmaz, "Bu öğretmenliğin toplum nezrindeki algısının iyi bir yerde olduğunu gösterir. Ben başarılı öğrencilerimizin hepsinin, öğretmenliği tercih etmesini isterim" şeklinde konuştu.Müzik sınıfında öğrencilerin gitar performansını dinleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, amaçların her öğrencinin bir enstrümanı çalabilecek seviyeye gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, "Estetik değerlerimizin geliştirilmesi, değerler eğitiminin bir parçasıdır. Değerler eğitim dediğinizde herkes sanıyor ki, bunun manevi yönü var. Oysa değerler eğitiminin estetik yönü de var" dedi.Ziyareti sırasında öğrencilerle sık sık sohbet eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin eğitim konusunda geçmişe kıyasla iyi bir durumda olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli Gelirde 860 milyar doların üzerinde bir gelirimiz var. Bu gelirle satın alma gücü paritesi bakımından dünyada, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in deyimiyle 13. sıradayız. Ancak hedefimiz ilk 10 arasına girmek. Bunun için kaliteli eğitim yapmamız lazım. Bunun için derslikteki öğrenci sayısını azaltıyoruz. Bunun için öğretmen sayısını arttırıyoruz. Biz evlatlarımıza, ihtiyaç duydukları alanda yetiştirme ve destekleme kursunu da ücretsiz veriyoruz. İstiyoruz ki, evlatlarımızı bizden daha iyi yetiştirelim" diye konuştu.Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'le ilçede ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yine öğrencilere farklı alanlarda ücretsiz eğitim verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ni de ziyaret etti.

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