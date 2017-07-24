Eskişehir'deki Türk Hava Kurumu'nun Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, 1935 yılından bu yana yarım milyon kişinin havacılıkla tanışmasını sağladı. Pilot olmak isteyenler havacılığa ilk adımlarını burada atıyor.

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Türk Hava Kurumu özelliklede gençleri havacılık eğitimi ile buluşturuyor.



Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1935'te kurulan Türk Hava Kurumu Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde, bugüne kadar 554 bin 500 kişi havacılıkla tanıştı.



Eğitim Merkezi Müdürü emekli albay Seyit Yaylacı, kursların ücretsiz olduğunu hatırlattı.



İlk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in de 1936-1937'de eğitim aldığı merkezdeki kurslara, 16 yaş ve üstü vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Öğrencilere planör, model uçak, yamaç paraşütü ve yelken kanat alanında kurslar veriliyor.





ulusal.com.tr