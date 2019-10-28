Yaşlıların kabusu: Kalça kırıkları

Günümüzde dünyada 65 yaşın üzeri yaşlı nüfus olarak kabul ediliyor. Yaşlanmayla birlikte kemikler zayıflıyor. Bu da yaşlıların kabusunu gerçeğe dönüştürebiliyor.

Kalça kırıkları, genç bireylerde trafik kazası ya da yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travma nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yaşlılıkta ise kemik erimesi yani osteoporoz nedeni ile basit bir düşme bile kalça kırıklarına sebep olabiliyor.

Yüzde yüz engellenemese de evde alınacak basit önlemlerle olası kazalardan korunmak mümkün. Uzmanlara göre, bir de görme ve denge problemleri de yaşanıyorsa daha da dikkat edilmeli…

Yaşlılarda ölüme sebep olabilen kalça kırıklarında aşırı güven de bazen risk unsuru olabiliyor.

Egzersizlere ve tüm önlemlere rağmen kalça kırıkları meydana geldi. Ameliyatla tedavi edilebiliyor. Ancak operasyonun sonrasında yapılması gerekenler var. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ağuş, Ulusal Kanal’a anlattı.

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