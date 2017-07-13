ESTETİK Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, Botoks ve dolgunun, kırışıklıkları yaz başlamadan düzelttiği ve göz kısmayı bir miktar engellediği için yüzün her noktası eşit olarak bronzlaştığını ve çizgilenme olmayacağını söyledi.

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Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşadığı bu günlerde, bir taraftan yazın keyfini çıkartırken, bir taraftan da vücudu rahatsız eden sorunlarla uğraşılıyor. Güzellik, güzel görünmek çok önemli hale geldi. Özellikle hafif giysiler, plajlarda mayo ve bikini giyince kusur daha çok görür hale geliyor. Böylece estetik cerrahların kapısı daha aşındırılıyor. Yaz döneminde özellikle kadınları rahatsız eden 10 estetik sorun ve çözümleri konusunda Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara önemli bilgiler verdi. Erkara, Yüzdeki kırışıklıkların arasında kalan kısmın bronzlaşmaması; malum, yaş ilerledikçe kırışıklıklar kaderimiz haline geliyor. Yaz döneminde güneşten dolayı gözlerimizi kıstığımız için daha da belirginleşiyor. Bronzlaşırken bu kırışıklıkların arası güneş görmediği için daha açık halde kalıyor ve hoş bir görüntü oluşturmuyor.Çaresi yaz başlamadan botoks, hatta daha derin çizgiler varsa dolgu yaptırmak. Botoks ve dolgu, kırışıklıkları yaz başlamadan düzelttiği ve göz kısmayı bir miktar engellediği için yüzün her noktası eşit olarak bronzlaşır. Çizgilenme olmaz" diye konuştu.



"ERKEKLER GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATI OLABİLİR"



Erkekte büyük göğüsün yani Jinekomasti'nin sorun olduğunu belirten Op. Dr. Erkara, "Erkeklerin yaz boyu en büyük sorunu. Adına Jinekomasti diyoruz. Kışın bol ve kalın giysilerle hatta bazı korse benzeri atletlerle gizlemek mümkün. Ama yazın dar tişört giymek dert, denize girerken mayo giymek ayrı dert. Bunu kafaya takmamak en iyisi, çünkü bir hastalık değil. Ama takılıyorsa da tek çare yaz gelmeden göğüsleri küçültmek, yani jinekomasti ameliyatı" ifadelerini kullandı.



"YAZ GELMEDEN GÖĞÜS BÜYÜTME YA DA KÜÇÜLTME OPERASYONU YAPTIRABİLİRSİNİZ"



Kadında küçük göğüslerin bikiniyi dolduramamasının da sorun olduğunu aktaran Op. Dr. Erkara, "Yaz gelsin de şöyle keyifle bikinimi giyip doya doya denize, havuza gireyim, güneşleneyim demeyen kadın azdır. Tatlı heyecanlar ilkbahardan başlar. Alışverişe çıkılır; mayolar, bikiniler, incecik tişörtler, elbiseler bakılır. Ancak bazı kadınlarda bu heyecanı gölgeleyen bir sorun vardır. Küçük göğüsler! Mankenlerin üzerinde görüp bayıldığımız kıyafetler bizi hayal kırıklığına uğratır. Giysinin üst kısmı yeterince dolmaz. Çözümü ise yaz gelmeden silikonla göğüs büyütme!. Büyük göğüslerin de bikiniye sığmaması da sıkıntı.

Küçük göğüsler nasıl ki bikiniyi doldurmuyor ve pot duruyorsa büyük göğüslerde maalesef çok beğendiğiniz o bikiniye sığmıyor, taşıyor. Üstelik kadını iri veya kilolu göstermesi de cabası. Sadece mayo değil, yazlık giysiler de büyük göğüslerde sorun oluşturuyor. Daha çok hareket edildiğinden, yaptıkları ağırlığın yol açtığı bel ve boyun ağrılarını da unutmamak gerek. Çaresi göğüs küçültme ameliyatı" şeklinde konuştu.

Sarkık iç dudakların bikinide kabartı yapmasının kadınlarda dile getirilmesinin en zor rahatsızlık olduğunu belirten Op. Dr. Erkara, 'Niye denize girmiyorsun?','İç dudaklarım sarkık!' Bu kadar kolay anlatılabilse sorun yok. Ama açıklamak zor. Hele bizim toplumda. Çare ise anlatmaktan kolay labioplasti ameliyatı olmak" dedi.

Mayodan taşan fazla kiloların da kadınların korkulu rüyası olduğunu aktaran Op. Dr. Erkara, "Yoğun iş hayatının stresi ve zamanın kısıtlılığı fastfood beslenmeye mecbur bırakınca sonuç yaz dönemi giysilerden taşan yağlar, kilolar. Hele deniz kenarında güneşlenirken çok rahatsız edebiliyor. Yaz başlamadan diyet başlar sözüne uyarak, diyeti sporla desteklerseniz kalan kiloları liposuctionla aldırabilirsiniz. Böylece mutlu bir yaz sizi karşılar" diye konuştu.



"YAZIN KARIN ÇATLAKLARI KABUSA DÖNÜŞÜYOR"



Bikini giyince görünen karın çatlaklarının da sorun olduğunu ifade eden Op. Dr. Erkara, "Doğum sonrası kadınları en çok mutsuz eden estetik sorun, karın bölgesindeki çatlaklardır. Aynı sorun hem erkekte hem de kadında fazla kiloların verilmesi sonucunda da görülebilir. Kış döneminde giysilerle gizlenen çatlaklar rahatsız etmezken, yazın gelmesiyle kabusa dönüşebilir. Tek çare, karın germe ameliyatı ile bu bölgenin alınmasıdır" açıklamalarında bulundu.



"POPO BÜYÜTEREK SORUNU ÇÖZEBİLİRSİNİZ"



Mayoyu doldurmayan poponun da rahatsız edici olduğunu vurgulayan Op. Dr. Erkara, "Özellikle android tip dediğimiz kadınlarda vücudun üst bölgesi iri olmasına rağmen kalça küçük olabilir. Bu bir sağlık sorunu değildir ancak estetik olarak kişiyi rahatsız edebilir. Son yıllarda büyük kalçaların moda olması da bu rahatsızlığı artırmış durumdadır. Çare, kişinin kendinde yeterince yağ varsa kendi yağıyla; yeterince yağ yoksa dolgu malzemeleriyle yapılan popo büyütmedir.



Güneş lekesinin çoğunlukla ömür boyu kalıcı olduğunu söyleyen Op. Dr. Erkara, "Açık tenli kişilerin her yaz yaşadığı ve çoğunlukla ömür boyu kalıcı olan bu soruna sadece kozmetik olarak bakmamak gerekir. Çünkü güneş ışınlarının etkisiyle oluşan bu lekelerin bir kısmı ilerleyen yaşlarda kansere dahi dönüşebilir. Çare, genelde korumaya özen göstermektir. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamak, diğer saatlerde de yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak şarttır. Lekeler oluştuktan sonra ise kimyasal peeling veya diğer leke açıcı yöntemlerin kombinasyonu ile bir miktar azalma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.



"BOTOKS UYGULAMALARI TERLEMENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"



Aşırı terlemenin de kişide öz güven kaybına yol açtığını belirten Op. Dr. Erkara şunları kaydetti:

"Bazı kişiler normalden fazla terler. Yazın bu sorun doğal olarak artar. Bilhassa el, ayak ve koltuk altı terlemeleri sağlıksal ve kozmetik sorunların yanı sıra sosyal sorunlara da yol açar. Koku oluşması, aşırı terleyen eller, giysilerde lekeler sosyal ortamda özgüven düşüren etkenlerdir. Tüm vücut terlemesine bir çözüm yoktur ama el,ayak ve koltuk altına yapılan botoks uygulamaları yazın en büyük sorunlarından birine çözüm sunar."

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