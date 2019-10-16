YDS başvuruları için son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün bitecek.
EĞİTİM-SAĞLIK 16.10.2019, 10:35 16.10.2019, 10:37
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün sona erecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, 1 Aralık'ta uygulanacak 2019-YDS/3 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular saat 23.59'da tamamlanacak.
Kaynak: AA
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P