YDS başvurularında son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.