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YDS başvurularında son gün

Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

EĞİTİM-SAĞLIK 31.10.2019, 11:56 31.10.2019, 12:18
YDS başvurularında son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kaynak: AA
#Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı #ösym #2019YDS3 #yds
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