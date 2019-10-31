YDS başvurularında son gün
Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
EĞİTİM-SAĞLIK 31.10.2019, 11:56 31.10.2019, 12:18
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Kaynak: AA
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