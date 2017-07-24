Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, omurilik kesesi dışarıda doğan 39 haftalık bebek, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, omurilik kesesi dışarıda doğan 39 haftalık bebek, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.



Yüksekova Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Baykal, yaptığı açıklamada, söz konusu hastalığın beslenme bozukluğu, radyasyon ve benzeri nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.



Omuriliğin kese halinde dışarıda kaldığını anlatan Baykal, "Bebeğimizde 8 santimetrelik bir kese vardı. Hem omuriliği hem de omurilik zarını oluşturduk. Sonrasında da geniş bir doku defekte olduğu için yeniden bir doku oluşturduk. Çocuk doğduktan 3 saat sonra ameliyata aldık. Ameliyat yaklaşık 4 saat sürdü. Bu konuda Ortopedi ve Kulak Boğaz Burun doktorlarından da destek aldık. Birlikte bir fikir birliğine vararak bu ameliyatı gerçekleştirdik." diye konuştu.



Bu tür vakaların daha önce Hakkari ya da Van'a sevk edildiğini anımsatan Baykal, şunları dile getirdi:



"Artık bu ameliyatları burada yapabilecek ekip ve ekipman var. Bu ilçede ilk ameliyatımızdı. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yüksekova Devlet Hastanesine geleli 10 gün oldu. Buraya gelirken hastanede bu kadar iyi doktorların olabileceğini düşünmemiştim. Hepsi kendi branşlarında oldukça eğitimli ve iyiler. Bütün doktorlar birbirleriyle iletişim içerisinde. Bu şekilde sorunların üstesinden gelebiliyorlar."

