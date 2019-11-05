Yetersiz beslenme ciddi klinik sorunlara neden olabiliyor

Yetersiz beslenmenin tehlikesine dikkat çektiler, farkındalık için harekete geçtiler.

Türkiye'de Malnütrisyonun yani yetersiz beslenmenin önlenmesi için doktorlar bir araya geldi. İstanbul'da basın açıklaması yapıldı.

Yetersiz beslenme hastalıkların tedavisini olumsuz etkilerken hastanın yaşam kalitesini de büyük ölçüde bozuyor.

7 Kasım Dünya Beslenme Günü kapsamında "Tedavide Beslenme Farkındalık Hareketi" sonuçları açıklandı.

3 bin 521 hasta üzerinde kesitsel çalışma yapıldı. Her beş hastanın birinde beslenme tedavisi planması gerektiği tespit edildi.

Yine yapılan araştırmaya göre, yaşlı bireylerin 3'te birinin malnütrisyon riski altında olduğu belirlendi.

ulusal.com.tr