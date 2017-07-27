Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yardımcı Doçentlik kaldırılsın açıklamasının üzerinden YÖK'te harekete geçti. YÖK'te konuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu. Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yıldız, "Yardımcı doçent tartışmalarından öte eğitimin niteliği yükseltilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine YÖK harekete geçti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "çalışma grubu oluşturduk" dedi.Akademisyenler ise "Yardımcı Doçentliğin yerine ne getirilecek" sorusuna yanıt bekliyor.Akademik camiaya adımın ilki olarak bilinen Yardımcı Doçentlik yüksek öğretim sisteminde sayısal olarak geniş bir yer kaplıyor. Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Kürsat rakamları açıkladı.Prof. Dr. Kürşat Yıldız, AKP iktidarı döneminde açılan üniversitelerin bir çoğunun Yardımcı Doçent kadroları ile kurulduğunu söyledi.Yıldız, Yardımcı Docent tartışmalarından öte yüksek öğretimin kalite sorunu olduğu görüşünde.Tüm Öğretim Elemanları Derneği göre eğitim sisteminin sorunları nitelikli eğitim ile çözülebilir.