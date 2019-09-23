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YÖK'te "Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması" çalıştayı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla çalıştay düzenlenecek.

YÖK'te "Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması" çalıştayı

YÖK'te yarın yapılacak "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, üniversite rektörleri, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ve uluslararası ilişkiler birimlerinin yöneticileri ve akademisyenler katılacak. 

Saraç'ın açılış konuşması ile başlayacak çalıştayda, yükseköğretim sisteminin yurt dışında tanıtılmasına ve üniversitelere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde zengin bir içerikle yeniden hazırlanarak hayata geçirilen "Study in Turkey" web sayfasının tanıtımı yapılacak. 
Çalıştayda, daha sonra "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşmasında Fırsatlar ve Değerlendirme Yolları" ve "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşmasında Tehditler ve Alınabilecek Tedbirler" başlıklı iki ayrı oturum gerçekleştirilecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #YÖK #Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması
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