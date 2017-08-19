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YÖK üniversite adaylarına neden tercih yapmadıklarını soruyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik hazırladığımız anket uygulamasını bugün saat 17.00’den itibaren başlatacağız. Kurulumuz tarafından tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adaylarına tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik veri toplamak amacıyla geliştirilen anket, tercihte bulunmayan ve kayıtlarımızda e-posta adresleri bulunan yaklaşık 500 bin öğrencimizin bütününe iletilecek. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de 'https://tercihanket.yok.gov.tr' adresinden giriş yaparak anketi doldurabileceklerdir" dedi

YÖK üniversite adaylarına neden tercih yapmadıklarını soruyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tercihte bulunmayan üniversite adaylarına yönelik hazırladıkları anket uygulamasını bugün saat 17.00'den itibaren başlatacaklarını söyledi.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yükseköğretim sisteminin her kademesinde kaliteyi öncelikli kılmayı ve nitelikli dikey büyümeyi hedefleyen "Yeni YÖK" olarak ÖSYS-2017'de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya "Neden tercih yapmadınız?" diye soracaklarını daha önce kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı.

Tercih yapmayan adaylara anket

Bu kapsamda, YÖK tarafından ÖSYS-2017'de üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analiz sonrasında, tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik veri toplamak amacıyla bir anket geliştirildiğini bildiren Saraç, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlayabilmek amacı ile tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik hazırladığımız anket uygulamasını bugün saat 17.00’den itibaren başlatacağız ve anketimiz, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar devam edecektir. Yükseköğretim Kurulu tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket, tercihte bulunmayan ancak kayıtlarımızda e-posta adresleri bulunan yaklaşık 500 bin öğrencimizin bütününe iletilecektir. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de 'https://tercihanket.yok.gov.tr' adresinden giriş yaparak anketi doldurabileceklerdir."

Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket sonucunda ortaya çıkan geri bildirimlerden, Türk yükseköğretim sisteminin kalite odaklı kısa, orta ve uzun vadeli gelecek planlamalarında istifade etmeyi hedeflediklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #YÖK #yekta saraç
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