Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması: İşin aslı şu...
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması: İşin aslı şu...
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!

Yüksekova'da bir ilk

Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 3 saatlik bebeğe omurilik ameliyatı yapıldı. "Vecide" bebek 4 saatlik bir ameliyat ile sağlığına kavuştu. Böylesi bir ameliyat ile Yüksekova'da bir ilke imza atıldı.

Yüksekova'da bir ilk

"Vecide" bebek dünyaya gelir gelmez zorlu bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe omirilik amelliyatı yapıldı.

Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Baykal, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

İyi bir ekip işi ile bu ameliyatı yaptıklarını belirten Dr. Baykal, bir ilkede imza attıklarını söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vecide #Hakkari #Yüksekova #devlet hastanesi #bebek #ameliyat
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yarım milyona havacılığı sevdirdiler
Sonraki Haber
Erdoğan'dan Lozan mesajı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.