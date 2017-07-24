"Vecide" bebek dünyaya gelir gelmez zorlu bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.
Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe omirilik amelliyatı yapıldı.
Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Baykal, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.
İyi bir ekip işi ile bu ameliyatı yaptıklarını belirten Dr. Baykal, bir ilkede imza attıklarını söyledi.
ulusal.com.tr
Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 3 saatlik bebeğe omurilik ameliyatı yapıldı. "Vecide" bebek 4 saatlik bir ameliyat ile sağlığına kavuştu. Böylesi bir ameliyat ile Yüksekova'da bir ilke imza atıldı.
"Vecide" bebek dünyaya gelir gelmez zorlu bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.
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