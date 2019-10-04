Uzun yaşamak istiyorsak, bedenimize saygı duyuyorsak, ileride sağlık sorunu olmasın diyorsak yürüyüş şart.
Ama önce eğitim. Spor ve toplu arasındaki bağa bakış açısının değişmesi gerekiyor.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Gür, doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.
Pahalı spor salonları yerine bedava spor yapmak isteyenler için en ideal spor yürümek.
Bir çok hastalığı davetiye çıkara hareketsizliğe karşı en büyük silah yine yürümek.
Gür, devlet politikalarını ve aile için eğitimi vurgulayarak, herkesi yürüyüş yapmaya davet etti.
ulusal.com.tr
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