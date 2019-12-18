Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Doğa Koleji'nde devam eden maaş krizi ve satış işlemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Selçuk, Türkiye'de 12 bin 64 özel okul olduğunu ve bunların 214'ünde benzer sorunlar olduğunu söyledi.

Okulun devir işelemlerini takip ettiklerini söyleyen Selçuk, bütün tedbirleri aldıklarını ama kamu kaynağıyla ilgili planlarının olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılacağını da ifade etti.

ulusal.com.tr