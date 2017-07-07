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'1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Arat, "Kamu işe alımlarını da dahil ettiğimizde, sigorta giriş çıkış beyannamelerine bakarak yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu" dedi.

'1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, istihdam seferberliğine ilişkin, "İstihdam konusunda gördüğümüz rakamların bize umut verici sonuç doğurduğunu görüyoruz. Kamu işe alımlarını da dahil ettiğimizde, sigorta giriş çıkış beyannamelerine bakarak yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı çerçevesinde Kütahya'ya gelen Arat, bazı şantiyelerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra SGK Kütahya İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Arat, program kapsamında ülke genelinde iş güvenliği ve iş sağlığı konularında çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Arat, istihdam seferberliğinde hareketlenme sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Gerçekleştirdiğimiz istihdam seferberliğiyle bir hareketlenme sağlamış bulunmaktayız. 2017 yılı sonuna kadar devam edecek olan devletimizin başlattığı istihdam teşvik programı var. İstihdam konusunda gördüğümüz rakamlar bize umut verici sonuç doğurduğunu görüyoruz. Kamu işe alımlarını da dahil ettiğimizde, sigorta giriş çıkış beyannamelerine bakarak yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu."


Kaynak: AA
Etiketler; #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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