Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar yasası şu an yetkili kurumlar tarafından inceleniyor ve çok yakında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilecek.

Hükümet Emeklilikte yaşa takılanların devlete maliyeti ne kadar bunların hepsini hesaplıyor.

Geçen yazdığım yazı emeklilikte yaşa takılanları umutlandırdı.

Bazıları ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma olmadığının görüşünde çünkü onlar da haklı kaç yıldır bekliyorlar. Bu güne kadar yaşa takılanların mağduriyetini kimse görmedi ve onlarda mücadelesine devam etti. Bütün siyasetçiler seçim meydanlarında emeklilikte yaşa takılanları seçim malzemesi yaptı. Nihayet emeklilikte yaşa takılanların gücünü gördüler. Bazı siyasetçiler bu yaşta emeklimi olunur dedi bazıları çift dikiş mi olur dediler ama nihayet yaşa takılanların sesine kulak verdiler.

1999 yılından önce çıkan yasa binlerce emeklilikte yaşa takılanları mağdur etmişti. Yaşa takılanlar en sonunda birlik ve beraberlik içinde oldular ve emeklilikte yaşa takılanlar federasyonunu kurdular. Nihayet hükümet bu sorunları gördü ve yaşa takılanlar hakkında rapor hazırlayıp meclise sunacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar dört gözle çıkacak olan bu yasayı bekliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yakında toplanacak muhalefet emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hazırlıyor. En önemlisi Ak Parti ve MHP'nin bu saatten sonra sıcak bakması. Hükümet erken seçime hazırlanıyor polislere ve öğretmenlere 3600 yıpranma payı ve emeklilikte yaşa takılanlar yasası için düğmeye bastı. İnşallah önümüzdeki günlerde emeklilikte yaşa takılanlara polis ve öğretmenlere erken yıpranma payı verilir.

Meclise sunulacak olan bu yasa da binlerce insan emekli olur ve bu mağduriyetler çözülür. Emeklilikte yaşa takıların gözü şimdi mecliste."

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