Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklama yaptı.

Feyzioğlu, TV5'te Başkent Postası programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Feyzioğlu, EYT konusuna da değindi.

Programın sunucusu, "EYT'lilerle ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Dediler ki 'mutlaka söyle'. Hatta EYT ile ilgili bir çalışma yapılacaktı." dedi.

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Efendim, konuştuk, tartıştık yetkililerle. Hesap kitap meselesi aktüerya meselesi eğer SGK aktüeryası elverişli ise yapar. Aktüeryası elverişli değilse batıyorsa 'ben bunu yapınca batacağım' derse yapamaz. Bir hesap kitap meselesidir." dedi.

Prof. Dr. Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Onlar da haklı. Ben de EYT'yim. Benim de çoktan çalışma sürem doldu. Öğretim üyesiyim ben Hukuk Fakültesi'nde aynı zamanda ama yaşa takıldık devam ediyoruz."

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