10 EKİM 2019 PERŞEMBE EYT HABERLERİ Özgür Erdursun EYT'ye alternatif çözümü açıkladı - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, düşük emekli maaşlarına, işsizliğe, yoksulluğa ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT'ye alternatif çözümü açıkladı. İşte Erdursun'u o paylaşımı
EKONOMİ 10.10.2019, 10:26 10.10.2019, 10:26
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklama yaptı.
Erdursun, mağduriyetlerinin giderilmesini talep eden EYT'liler ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Özgür Erdursun, paylaşımıyla EYT'ye alternatif çözümü açıkladı.
Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir de olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Düşük emekli maaşlarına, işsizliğe, yoksulluğa ve EYT’ye alternatif çözüm Aile Sigortasıdır" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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