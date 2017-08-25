Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası'nın satın almak için TMSF'ye niyet mektubu sunacak.

Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası'nın satın almak için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) niyet mektubu sunacak. Holding, TMSF'den toplantı talep etti, hisseler hızla yükseldi.



Holding, daha önce, Türk Ticaret Bankası ile ilgili doğrudan ya da dolaylı sahip olunan hisse senetleri ve tahvillerin, banka ile ilgili esas mukavelelerinden doğan hakların ve Banka'ya ait öz sermaye ve varlıkların, birlikte veya ayrı ayrı satın alınması veya benzeri bir yöntem ile kendilerine veya bağlı ortaklıklarımıza devredilmesi hususlarında çalışmalar yapmak üzere bir bağımsız denetim şirketine yetki vermişti.



Holding'in yeni açıklamasına göre niyet mektubunda 1913 yılında kurulmuş 1919 yılında teşekkül etmiş bir şirket olan Türk Ticaret Bankası'nın süresinin uzatılması istenecek.



TOPLANTI TALEBİ



Bu kapsama, bankanın şu anki çalışanlarının, menkullerinin, mevduatının ve davalarının akıbeti de dahil olmak üzere ayrıntılı inceleme raporlarının hazırlanabilmesi ve Banka'nın satın alma sürecinin sonuçlandırılabilmesi amacı ile TMSF Başkanlığı'ndan toplantı talep edildi.



104 YILLIK TARİH



9 Mart 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan banka, 1924'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk A.Ş., 1928'de Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve 1937'de Türk Ticaret Bankası A.Ş. adlarını aldı.



26 mayıs 1997 tarihinde, yüzde 84,52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Banka, 1998'de ihaleyle işadamı Korkmaz Yiğit'e satıldı ancak ihale kısa süre sonra iptal edildi. 1997-2000 yılları arasında toplam 952 milyon 447 bin 814 dolar kaynak aktarımına rağmen satış imkânı bulunamayan bankanın 1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı. Ağustos 2002'de tasfiye kararı verildi. 18 Kasım 2003'te başlayan fiziki tasfiye süreci hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlandı./BusinessHT