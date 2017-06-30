Bugüne kadar yapılan en büyük taklit ürün operasyonuna dün başlandı. Dünyaca ünlü markalar Burberry, Lacoste, Gucci’nin sahtesini üreten iş yerlerine dün yapılan baskınlarda arama işlemi 24 saati aşkın bir süredir devam ediyor. El konulan ürün adedi 2 milyon 100 bini aşıyor. 14 kamyona yüklenen ürünlerin imhası gündemde.

İtalya, Hollanda, İsveç ve Fransa gibi ülkelerin 10 asırlık markası Türkiye’deki taklit ürünlere yönelik ortak operasyon kararı aldı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; aralarında Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Burberry, Lacoste ve Gant’ın bulundu markalar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Başvuruda, adresleri bildiriler firma ve kişilerin, taklit ürün ürettikleri bildirildi. Yapılan başvuruda, şüphelilerin marka hakkına tecavüzün yanı sıra haksız rekabete de yol açtığı kaydedildi.



ARAMA KARARI VERİLDİ

Gün +Partners Avukatlık Bürosu’nun 28 Haziran günü yaptığı başvuruşu değerlendiren savcılığın talebi sonrası Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği, taklit ürünlerin üretildiği adreslerde arama işlemi için yapılması yönünde karar verdi. Polis ekiplerinin de desteği ile dün İkitelli ve Sultangazi’de bulunan adreslere gidildi. Arama işlemi yapılan adreslerden biri Mart 2016’da kurulan R. K.’ya ait H. Tekstil firması oldu.



14 KAMYONLA TAŞIDILAR

Yapılan aramalarda, ünlü markalara ait ürünlere el konuldu. Hemen hemen tüm markaların taklit ürünlerinin bulunduğu işyerlerine ele geçirilen ürün adede 2 milyon 100 bini aşıyor. Ele geçirilen ürünler arasında, ürünlerin yanı sıra ünlü markaların sahte etiketleri de bulundu.

Dün başlayan arama ve el koyma işlemleri 24 saati aşkın bir süreden beri devam ediyor. Toplanan eşyalar 14 kamyona yüklenerek Maliye’nin depolarına gönderildi.



ÜRÜNLER İÇİN İMHA KARARI ÇIKABİLİR

Yürütülecek soruşturma sonrası, ele geçirilen ürünler için imha kararı verilebilir. Öte yandan, taklit ürün üretildiği kesinleşirse, şüpheliler hakkında Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açılması gündemde.





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