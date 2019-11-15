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15 Kasım 2019 Cuma engelli evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı sonuç sorgulama ekranı

Bakıma muhtaç kişiler için devlet tarafından ödenen engelli evde bakım maaşının bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayacağı ifade edildi. Peki 15 Kasım 2019 Cuma engelli evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere, evde bakım parası yani maaş verilir

EKONOMİ 15.11.2019, 10:13
15 Kasım 2019 Cuma engelli evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı sonuç sorgulama ekranı

Kasım ayının ortasından itibaren engelli evde bakım maaşının yattığı bildirildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, banka hesaplarının bakiyesinin SMS aracılığıyla sorgulayabilir.

SMS'in dışında e-Devlet portalı üzerinden de engelli evde bakım maaşı yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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