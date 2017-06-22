15 milyon doların üzerinde döviz cinsinden borcu olan şirketlere zorunlu ‘hedge’ araçları kullandırılması planlanıyor.

Kur riskinin büyük kısmını oluşturan 2 bin şirketin, borçlarına karşılık ayırması önerisinin ardından, küçük şirketler için de bazı uygulamaların yolda olduğu öğrenildi. Önlemlerden birinin 15 milyon doların üzerinde döviz cinsinden borcu olan şirketlere zorunlu ‘hedge’ araçlarını kullandırma planı olduğu belirtildi.



Özel sektör şirketlerinin taşıdığı kur riskini bankalarda olduğu gibi çeşitli araçlarla sınırlamayı ve ülke ekonomisi açısından risk unsuru olmaktan çıkarmayı amaçlayan düzenlemeler netleşiyor.



Bloomberg’te yayınlanan habere göre, 15 milyon doların üzerinde döviz borcu olan şirketler kur riskine karşı koruyucu işlem yapacak. Özel sektör firmalarının kur riskine karşı korunmasına yönelik, hem bankalarda hem de BIST’te döviz forward, future, opsiyon, swap işlem araçları bulunuyor. Bu kapsamda değerlendirilen bir diğer önerinin ise döviz getirisi olmayan şirketlerin döviz cinsinden risk üstlenmesi ya da pozisyon açmasının yasaklanması olduğu öğrenildi.



Merkez Bankası tarafından başlatılan özel sektörün kur riskinin yönetilmesine yönelik çalışmalar daha sonra Finansal İstikrar Komitesi’nde diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte ilerletilmişti. Türkiye’de reel sektörün döviz borcunun yüzde 80’i 2 bin şirket tarafından taşınıyor.



Döviz borcu olan bu şirketlere yönelik olarak bankalar ve şirket kanalından iki ayrı çözüm önerilmişti. Bunlardan ilkinde, bu firmalarla kredi ilişkisi bulunan bankaların şirketlerin kısa vadeli döviz yükümlülüklerine oranlanan ve kademeli olarak artan daha fazla karşılık ayırması gündeme alındı.



Diğerinde ise şirketlerin vadesine kısa süre kalan borçlarının büyük bir miktarına (örneğin yüzde 75) kadar elinde döviz varlığı bulundurması (karşılık ayırması) zorunluluğu önerilmişti.



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