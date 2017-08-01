Kredi kartıyla internet alışverişi yapanlar dikkat. 17 Ağustos'tan itibaren kullandığınız kartlar, internet alışverişine kapatılacak. Kartın kapanmaması için ise müşteri onayı gerekiyor. Peki, bankaya onay işlemi nasıl veriliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu internet alışverişinde tüketici mağduriyetini önlemek için "müşteri onayı şart" dedi. Bankalar da kanun gereği kararı uygulamaya soktu.



Bankalar duyuruyu günler öncesinden yapmaya başladı. Müşterilerin cep telefonlarına gönderilen mesaj ile 17 Ağustos sonrası internet alışverişi için onay vermeleri istendi. Onay vermeyenlerin internet işlemleri kapatılacak.



Peki, onay verme işlemi nasıl yapılıyor? Eğer banka size bir mesaj göndermiş ise bu mesaja vereceğiniz olumlu yanıt yeterli oluyor. Mesaj gelmediyse de.



Türkiye'de internet alışveriş oranları bir hayli yüksek. Son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka ve kredi kartı bulunuyor. 2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı da 68,5 milyar lira.



HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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