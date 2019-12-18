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18 Aralık 2019 Çarşamba çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını ne kadar kaç para (Güncel altın fiyatları)

18 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Bugünün gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ziynet altını ve ata altını alış satış fiyatları belli oldu.

EKONOMİ 18.12.2019, 15:04
18 Aralık 2019 Çarşamba çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını ne kadar kaç para (Güncel altın fiyatları)

18 Aralık 2019 Çarşamba  gününe ait altın fiyatları belli oldu. Buna göre;

Gram altın alışta ve satışta 280 lira, 

Çeyrek altın alışta 448 lira, satışta 458 lira,

Cumhuriyet altını alışta 1.861 liradan, satışta 1.889 lira

Ziynet altının alışı 1.795, satışı 1.830 lira

Ata altının alışı 1.852 lira, satışta 1.898 liradan işlem görüyor. 

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