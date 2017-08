Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 şirket ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulunca piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma karara bağlandı.



Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak şu şirketlere ve derneğe soruşturma açılmasına karar verildi:



- Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,



- Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,



- As Piliç Gıda İnşaat Taşımacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.,



- Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,



- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,



- Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.,



- Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,



- CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,



- Civkur Gıda San. Tic. ve Paz. A.Ş.,



- Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,



- Erpiliç Ent. Tav. Ürt. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.,



- Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,



- Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,



- Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,



- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.,



- Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,



- Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,



- Şenpiliç Gıda San. A.Ş.,



- Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,



- Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde, "Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır." ifadelerine yer verildi.



